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PTT'de 'Açık kapı' alarmı

Antalya'da PTT Şubesi'nin açık unutulan kapısı, soygun ihtimali üzerine polisi alarma geçirdi. Yapılan araştırmada kapının önceki gün akşam mesai bitiminde kilitlenmediği ortaya çıktı

PTT'de 'Açık kapı' alarmı

Antalya'da PTT Şubesi'nin açık unutulan kapısı, soygun ihtimali üzerine polisi alarma geçirdi. Yapılan araştırmada kapının önceki gün akşam mesai bitiminde kilitlenmediği ortaya çıktı

01 Mayıs 2018 Salı 22:30
PTT'de 'Açık kapı' alarmı
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MURATPAŞA ilçesi, Köroğlu Bulvarı'ndeki Kızılarık PTT Şubesi'nin kapısının açık olduğunu fark edenler, kontrol etmek istedi. Alarmın devreye girmesi üzerine durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, soygun ihtimaline karşı şubeye girerek kontrol etti. Olumsuz bir durumla karşılaşmayan ekipler, şube görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri PTT çalışanları gelinceye kadar giriş kapısında bekledi. Gelen görevliler, alarmı devre dışı bırakarak içerde kısa süre inceleme yaptı. Herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirken, kapının dün akşam mesai bitiminde açık unutulduğu belirlendi. Polis, tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
PTT şubesiAçık Kapı
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