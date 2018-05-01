PTT'de 'Açık kapı' alarmı

MURATPAŞA ilçesi, Köroğlu Bulvarı'ndeki Kızılarık PTT Şubesi'nin kapısının açık olduğunu fark edenler, kontrol etmek istedi. Alarmın devreye girmesi üzerine durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, soygun ihtimaline karşı şubeye girerek kontrol etti. Olumsuz bir durumla karşılaşmayan ekipler, şube görevlilerine haber verdi. Polis ekipleri PTT çalışanları gelinceye kadar giriş kapısında bekledi. Gelen görevliler, alarmı devre dışı bırakarak içerde kısa süre inceleme yaptı. Herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirken, kapının dün akşam mesai bitiminde açık unutulduğu belirlendi. Polis, tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.