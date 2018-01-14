 Projelerini anlattılar

KONAKLI'DA faaliyet gösteren esnaf için hazırlanan projeler, Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KEYDER) yönetimi tarafından bir dosya halinde Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er'e sunuldu. Başkan Yardımcısı Adem Er ise derneğin bölge esnafı için çok iyi bir oluşum olduğunu, derneğin sorunların tespiti ve çözümü anlamında kendilerinin işlerini kolaylaştıracağını, esnaf ile belediye arasında bir köprü vazifesi göreceğini söyledi. Er ayrıca esnafın istekleri ve sorunlarının en kısa zamanda çözüleceğini, turizm sezonu girmeden önce turizm çarşındaki reklam, aydınlatma, park, çevre düzenlemesi, tuvalet ve parklara güvenlik gibi aciliyeti olan konularda Alanya Belediyesi'nin ivedilikle uygulamaya geçeceğini kaydetti.