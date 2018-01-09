'Proje tamam sıra temelde'

TÖRENDE konuşan Türel, Alanyaspor için yapacakları tesisin projesinin tamamlandığı müjdesini verdi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'da gerçekleştirdiği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri ve FIFEX Futbol Endüstrisi Forum & İhtisas Fuarı'nda 'Futbol Endüstrisi' ödül töreni düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor'a kazandırdığı Avrupa'nın en iyileri arasında gösterilen Atilla V. Konuk Spor ve Kamp Tesisleri ile 'Yılın Futbol Kulübüne Destek Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın elinden aldı.

1500 TAKIM, 100 MİLYON EURO GELİR

Seminerde bir konuşma yapan Başkan Türel, Antalya'nın sezon ortasında yoğun bir kamp sezonu geçirdiğine dikkat çekerek, “Bu organizasyonlar takımlarımızın Antalya kampları, Antalya'yı spor şehri yapmamız hususunda da bize moral ve motivasyon veriyor. 1500 civarında takım, 100 milyon Euro'nun üzerinde Antalya'ya bir gelir sağlıyor. Önümüzdeki sezonlarda da inşallah belki de devre arasında Antalya Kupası Turnuvasını da düzenlemek istiyoruz, bunun için de çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın büyük takımları ile spor dostluğunu Antalya'dan dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

ALANYASPOR TESİSİ YAKINDA

Antalyaspor'un fanatik bir taraftarı olduğunu dile getiren Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyaspor'umuza çok önemli bir tesis kazandırdık. Uluslararası şöhrete, niteliğe sahip birçok arkadaşımız başta Samuel Eto'o olmak üzere daha önce oynadıkları kulüplerde bile böyle tesislerin olmadığını ifade ediyor. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. Şimdi bir benzerini de Antalya'mızın başka bir gururu Alanyaspor için yapacağız inşallah. Projelerini bitirdik, temelini yakında atacağız. Okullar Ligi diye bir şey yaptık. Milli Takımlar Direktörüyken Fatih Hocamızın da dikkatini çekti, Antalya'daki bütün okullarda birkaç branşta profesyonel hocalar eşliğinde bu çocuklarımızı keşfedecek bir Okullar Ligi organizasyonunu Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Burada 2 sene önce keşfettiğimiz bir kardeşimiz bugün Antalyaspor'un profesyonel kadrosunda ve milli oyuncu olarak da U17 takımında yerini aldı."

GELECEĞİN YILDIZLARI ANTALYA'DAN YETİŞECEK

Antalyaspor'un artık tesisleşmeyi bitirmiş, sabit gelir kaynaklarına kavuşmuş bir kulüp haline geldiğini ifade eden Başkan Menderes Türel, "Ödenebilir, yönetilebilir bir borç var. Şimdi onu bitirmek ve sıfırlamak en büyük gayem. Onu tamamladığımızda Antalyaspor için bir başka hayalimiz Antalyaspor Koleji ve Antalyaspor Üniversitesi. Bunun temellerini attık alan tahsislerini aldık projelerini yapıyoruz dünyadaki örneklerini Avrupa'da IMC Akademi olmak üzere Barselona'da Barselona Kulübünün tesisi olmak üzere hepsini bizzat kendim gezdim. İnsana yatırım yapıyoruz ve bu geleceğe yatırım belki Türkiye'nin geleceğine önemli yıldızların Antalya'dan yetişmesine vesile olacak. Gayretlerimiz zamanla Türkiye'de spor dünyasına katkı sağlayacak" diye konuştu.