Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kelle paça ile botoks
Kelle paça ile botoks
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!

'Proje tamam sıra temelde'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor'a kazandırdığı spor ve kamp tesisi ile Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamında gerçekleştirilen 'Futbol Endüstrisi' ödül töreninde, 'Yılın Futbol Kulübüne Destek Ödülü'nü kazandı

'Proje tamam sıra temelde'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor'a kazandırdığı spor ve kamp tesisi ile Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamında gerçekleştirilen 'Futbol Endüstrisi' ödül töreninde, 'Yılın Futbol Kulübüne Destek Ödülü'nü kazandı

09 Ocak 2018 Salı 20:42
'Proje tamam sıra temelde'
banner404

TÖRENDE konuşan Türel, Alanyaspor için yapacakları tesisin projesinin tamamlandığı müjdesini verdi. 
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'da gerçekleştirdiği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri ve FIFEX Futbol Endüstrisi Forum & İhtisas Fuarı'nda 'Futbol Endüstrisi' ödül töreni düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor'a kazandırdığı Avrupa'nın en iyileri arasında gösterilen Atilla V. Konuk Spor ve Kamp Tesisleri ile 'Yılın Futbol Kulübüne Destek Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın elinden aldı.
1500 TAKIM, 100 MİLYON EURO GELİR
Seminerde bir konuşma yapan Başkan Türel, Antalya'nın sezon ortasında yoğun bir kamp sezonu geçirdiğine dikkat çekerek, “Bu organizasyonlar takımlarımızın Antalya kampları, Antalya'yı spor şehri yapmamız hususunda da bize moral ve motivasyon veriyor. 1500 civarında takım, 100 milyon Euro'nun üzerinde Antalya'ya bir gelir sağlıyor. Önümüzdeki sezonlarda da inşallah belki de devre arasında Antalya Kupası Turnuvasını da düzenlemek istiyoruz, bunun için de çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın büyük takımları ile spor dostluğunu Antalya'dan dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.
ALANYASPOR TESİSİ YAKINDA
Antalyaspor'un fanatik bir taraftarı olduğunu dile getiren Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyaspor'umuza çok önemli bir tesis kazandırdık. Uluslararası şöhrete, niteliğe sahip birçok arkadaşımız başta Samuel Eto'o olmak üzere daha önce oynadıkları kulüplerde bile böyle tesislerin olmadığını ifade ediyor. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. Şimdi bir benzerini de Antalya'mızın başka bir gururu Alanyaspor için yapacağız inşallah. Projelerini bitirdik, temelini yakında atacağız. Okullar Ligi diye bir şey yaptık. Milli Takımlar Direktörüyken Fatih Hocamızın da dikkatini çekti, Antalya'daki bütün okullarda birkaç branşta profesyonel hocalar eşliğinde bu çocuklarımızı keşfedecek bir Okullar Ligi organizasyonunu Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Burada 2 sene önce keşfettiğimiz bir kardeşimiz bugün Antalyaspor'un profesyonel kadrosunda ve milli oyuncu olarak da U17 takımında yerini aldı."
GELECEĞİN YILDIZLARI ANTALYA'DAN YETİŞECEK
Antalyaspor'un artık tesisleşmeyi bitirmiş, sabit gelir kaynaklarına kavuşmuş bir kulüp haline geldiğini ifade eden Başkan Menderes Türel, "Ödenebilir, yönetilebilir bir borç var. Şimdi onu bitirmek ve sıfırlamak en büyük gayem. Onu tamamladığımızda Antalyaspor için bir başka hayalimiz Antalyaspor Koleji ve Antalyaspor Üniversitesi. Bunun temellerini attık alan tahsislerini aldık projelerini yapıyoruz dünyadaki örneklerini Avrupa'da IMC Akademi olmak üzere Barselona'da Barselona Kulübünün tesisi olmak üzere hepsini bizzat kendim gezdim. İnsana yatırım yapıyoruz ve bu geleceğe yatırım belki Türkiye'nin geleceğine önemli yıldızların Antalya'dan yetişmesine vesile olacak. Gayretlerimiz zamanla Türkiye'de spor dünyasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiProjeTemelFutbol Endüstrisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenci güven tazeledi
Değirmenci güven tazeledi
Öğretmenden tepki çeken mesaj: Sevgilisi oluyor, evlenmeye yaşı küçük
Öğretmenden tepki çeken mesaj: Sevgilisi oluyor, evlenmeye yaşı küçük
Alanya medyası Gazeteciler Günü'nde kahvaltıda buluşuyor
Alanya medyası Gazeteciler Günü'nde kahvaltıda buluşuyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim