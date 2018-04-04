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Proje Alanya sınırını aştı

Kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ayağına kadar giderek tiyatroyla tanışmalarını sağlayan Alanya Belediyesi, “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesini Gazipaşa-Karatepe'ye taşıdı

Proje Alanya sınırını aştı

Kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ayağına kadar giderek tiyatroyla tanışmalarını sağlayan Alanya Belediyesi, “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesini Gazipaşa-Karatepe'ye taşıdı

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:55
Proje Alanya sınırını aştı
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KARATEPE Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nazlı Öner Dönmez’in talebi üzerine Alanya Belediyesi Çocuk Tiyatrosu sorumlusu oyuncu Nilbanu Engindeniz ve illüzyonist-jonglör Kerem Eser taşımalı eğitim yapan Gazipaşa’nın Karatepe Mahallesi’ne giderek öğrencilere unutulmaz bir gösteri yaptı.
Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Birimi tarafından gerçekleştirilen Orada Bir Köy Var Uzakta projesi, 4. yılında da kırsal mahallelerdeki çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Nilbanu Engindeniz ve Kerem Eser tarafından hazırlanan şovda, çocuklara jonglörlük, sihirbazlık ve palyaço gösterileri sunularak istek ve çok çalışmakla her zorluğun üstesinden gelinebileceği mesajları veriliyor. 
BİNLERCE ÇOCUK MUTLU 
Alanya’nın kırsal mahallelerindeki 70 ayrı okulda binlerce çocuğa ulaşan Orada Bir Köy Var Uzakta projesi, sınırlarını aşarak komşu ilçe okullarında da gösteri yapmaya başladı. Gazipaşa Karatepe İlk ve Ortaokulu’ndan gelen talebi değerlendiren Alanya Belediyesi, Nilbanu Engindeniz ve Kerem Eser’i çocuklarla buluşturdu. Çocuklarla bir süre sohbet eden Nilbanu Engindeniz ve Kerem Eser, söyleşinin ardından hazırladıkları gösteriyi sundular. 120 çocuğun eğitim gördüğü Gazipaşa’nın uzak mahallerinden Karatepe İlk ve Ortaokulu’nun bahçesinde yapılan gösteride çocuklar doyasıya eğlendi. Gösterinin ardından Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu oyuncu, yazar Nilbanu Engindeniz, kitaplarını imzalayıp Alanya Belediyesi adına öğrencilere hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kırsal MahallelerGazipaşa-KaratepeAlanya Belediyesi
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