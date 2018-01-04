Profesyonel dilenci! Arabasıyla geldi, üstünü değiştirip "Açım" dedi

İSTANBUL'DA E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiine otomobille gelen bir grup dilenci, kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak dilenmeye başladı. O anlar kaydedildi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkinde bulunan boş bir alana arabalarıyla gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı. Kucağında çocuk ve elindeki "Açız" yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.