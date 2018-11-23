Prestij caddeleri asfaltla buluşuyor

KASAPOĞLU Sokak'tan sonra Bostancıpınarı Caddesi kavşağı ile Yakar Sokak istikametinde devam eden sıcak asfalt çalışmasının bir an önce tamamlanması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Prestij caddelerde iş makineleri ile iki ayrı ekibin çalıştığına vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Birinci ekip eski asfalttı kazıyarak, sıkıştırma ve düzenleme yapıyor. İkinci ekip ise sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor. Hızlı bir şekilde dört koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok kısa sürede Alanya’mıza prestij kazandıran caddelerimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi