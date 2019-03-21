Preslenmiş varil içerisinden ceset çıktı

Yozgat’ta preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı

Preslenmiş varil içerisinden ceset çıktı
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YOZGAT'TA kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiinde şüpheli varil ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, varil üzerine inceleme yaptı. Preslenmiş halde bulunan varilde kan izlerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının izniyle varilin açılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Emniyet ekipleri, ilk belirlemelere göre kısmi olarak varil içerisinde erkek cesedi olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından varil, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için varil, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
 

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