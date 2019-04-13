Posta sektöründe "ücret sistemi" değişikliği yolda

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, UPU Genel Kurulunda, global posta ağı için büyük önem arz eden varış gideri ücretlendirme sistemine ilişkin olağanüstü kongre düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Olağanüstü kongrenin eylülde yapılmasının onaylanması halinde alınacak kararla söz konusu ücretlendirme sistemi yeniden belirlenecek." dedi

Posta sektöründe "ücret sistemi" değişikliği yolda
banner404

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta  Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1874'te kurulan ve  dünyanın en eski ikinci uluslararası kuruluşu olan UPU'nun Birleşmiş Milletler'in  (BM) posta hizmetleri alanındaki ihtisas organı olduğunu anımsattı.
UPU'nun sektörel olarak global düzeyde sistemin işleyişine dair kural  ve standartları belirleyen en üst ve önemli kuruluş olduğunu anlatan Bozgeyik,  26. UPU Kongresi ile bu stratejik kuruluşun başkanlığının üstlenildiğini  kaydetti.  Bozgeyik, UPU'nun sadece posta sektörü için değil, etkileşim içinde  bulunduğu diğer alanlar ve dünya genelinde sahip olduğu ağ nedeniyle birçok  sektör için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Şirketimizin İdari Konsey  Başkanlığı dönem itibarıyla sektörün yeniden yapılandırıldığı çok önemli değişim  ve dönüşüm dönemine denk gelmesi nedeniyle ayrıca önem taşımaktadır." ifadesini  kullandı.
Yıllık olağan dönem toplantıları kapsamında bu yılın ilk Posta İşletme  Konseyi ve İdari Konsey toplantısının bu ay yapıldığını aktaran Bozgeyik, bu  toplantının, görüşülen gündem maddeleri nedeniyle stratejik önemde olduğunu  vurguladı.
Toplantının en önemli gündem maddesinin "uluslararası posta  işleyişinin düzenlenmesinde önemli bir sistem olan varış giderleri ücretlendirme  sisteminin yeniden düzenlenmesi" olduğunu belirten Bozgeyik, bu kararın UPU'nun  ve sektörün geleceğini belirleyeceğini anlattı.
Birlik açısından stratejik önemdeki bu çalışmaların tüm tarafları  memnun edecek adil bir şekilde sonuçlandırılması için çalıştıklarını bildiren  Bozgeyik, "Bu kapsamda yapılan ikili görüşmeler çerçevesinde konunun önemli  taraflarından biri olan ABD'nin konuyla ilgili görevlendirilen büyükelçisi  başkanlığındaki heyetle Çin, Japonya ve Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere  ülke delegasyonlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdik ve bir taraftan da UPU  Genel Müdürü ve üst yönetimiyle koordineli bir şekilde yoğun bir çalışma programı  yürütülmektedir." diye konuştu.  
 
 Bozgeyik, komite çalışmalarında varış gideri ücretlendirme sisteminin  uluslararası posta işleyişi için taşıdığı önem nedeniyle düzenlenecek olağanüstü  kongrede ele alınması yönünde talepte bulunulduğuna dikkati çekerek, “PTT AŞ  başkanlığında gerçekleştirdiğimiz İdari Konsey Genel Kurul toplantısında, global  posta ağı için büyük önem arz eden varış gideri ücretlendirme sistemine ilişkin  olağanüstü kongre düzenlenmesi kararlaştırıldı. Olağanüstü kongrenin eylülde  yapılması ülkelerin onayına sunulacak. Söz konusu kararın onaylanması halinde  alınacak kararla söz konusu ücretlendirme sistemi yeniden belirlenecek."  değerlendirmesinde bulundu. 
 
 Bozgeyik, Birliğin ve sektörün geleceğini şekillendirecek çalışmaların  Türkiye çıkarlarına en uygun şekilde sonuçlandırılması için yoğun çalışma  yürütüldüğünü kaydetti. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya Kongre Bürosu’ndan 2020 Planı
Antalya Kongre Bürosu’ndan 2020 Planı
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479