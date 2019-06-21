Portakal, Öcalan mektubuna yorum yaptı! HDP'den yanıt gecikmedi

23 Haziran İstanbul seçimine iki gün kala ortaya çıkan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu gündeme oturmuş durumda. FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal, mektuba HDP'den gelen yanıtı Twitter hesabından yorumladı ve "HDP için vesayetten kurtulma şansı da olabilir" dedi. Fatih Portakal'ın bu yorumuna HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü Twitter hesabından yanıt verdi.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Öcalan'ın mektubu ve o mektuba gelen HDP yanıtına ilişkin Fatih Portakal, şu yorumları yapmıştı;

- AK Parti'ye gelince yaşadıkları açmaz düştükleri durumu gösteriyor. İmralı'dan medet umar durumuna geldiler. İktidar, Demirtaş'a karşı Öcalan kartını kullanıyor. Beka söylemi ile başlayan seçim kampanyası İmralı ile noktalandı. Hazin... - MHP yöneticilerine gelince, ya bu senaryoyu AK Parti ile birlikte şekillendirip sesini çıkarmıyor ya da olan bitenden habersiz bize bu oyun nasıl oynandı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Sessizlik de kabullenmektir. Susuyorlar. -CHP & İYİ Parti dışarıdan ilgiyle izliyor olan biteni... Anlamaya çalışıyorlar.