Portakal'dan dikkat çeken açıklama: Koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş

Gazeteci ve FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal, "Koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş" diyerek emekli olduğunu açıkladı

Portakal'dan dikkat çeken açıklama: Koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş
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GAZETECİ ve FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal, Twitter'dan yaptığı açıklamada esprili bir çekilde emekli olduğunu duyurdu. Portakal, paylaşıma"Koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş" notunu da düştü.
"GİTMESİNİ BİLMEK DE ÖNEMLİ"
Portakal, Twitter'dan yaptığı emelilik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli! Tekaütlüğüm hayırlı olsun..."
İşte o paylaşım;

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