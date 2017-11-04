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Portakal canlı yayında isyan etti: Vicdanınız yok mu?

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ancak sözleri çarpıtılan Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de sosyal medyadaki linç kampanyasına cevap verdi

Portakal canlı yayında isyan etti: Vicdanınız yok mu?

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ancak sözleri çarpıtılan Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de sosyal medyadaki linç kampanyasına cevap verdi

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:12
Portakal canlı yayında isyan etti: Vicdanınız yok mu?
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DÜNKÜ ana haber bülteninde söylediği sözleri yeniden ekrana getiren ve çarpıtılan sözlerinin tamamını seyircilere izleten Fatih Portakal Şunları söyledi:
"Bakın buradaki 14 saniyelik bölümü alıp sözlerimi çarpıtıyorlar.. Onlara diyorum ki, vicdanınız yok mu? Hepiniz biliyorsunuz orada şehitlerimiz için Allah rahmet etsin dediğimi, ama bile bile itibarsızlaştırmak için bunu yapıyorsunuz. Trollere bir şey demiyorum. içlerinde gazeteciler de var. Asıl onlara üzülüyorum. Sizlere hakkımı helal etmiyorum. bu tür yalan yanlış haber yapanları mahkemeye veriyorum."
Fatih Portakal linç kampanyası yürüten bazı medya kuruluşlarına tazminat davası açacağını ve kazanacağı parayı Mehhetçik Vakfına bağışlayacağını da sözlerine ekledi.

Fatih Portakal şehitlere rahmet diledi, sosyal medyada sözleri nasıl çarpıtıldı?
 Fatih Portakal haber bülteninden önce de twitter hesabından linç kampanyası yapanlara tepki göstermiş, haberi doğru bir şekilde paylaşan internet sitelerine de teşekkür etmişti.
İŞTE FATİH PORTAKAL'IN O TWEETLERİ...
Yandaşların hedef göstermesinin karşısında durup, videonun tamamını yayınlayıp olan haberi paylaşan @medyafaresi @medyatavacom @medyaradar @internethaber teşekkürler.
Videoyu kafasına göre paylaşıp, “gaf” diye veren hatta gerçekmiş gibi haber yapan #sabah, #milliyet, #y.akit, #haberler #mynet #vatan #akşam #haber7 tazminat davası açıyorum.

Eğer kul hakkı yemekten korkanlardansanız, iftiranızı düzeltme imkanınız da var. İşte yayının o anki tam videosu. Vuracaksanız böyle vurmayın. Akıl ve vicdan sahibi insan gibi davranın.
Vicdandan yoksun bir eleştiri. Kul hakkı aldınız ve alıyorsunuz. Sizin gibileri sadece Yaradan’a şikayet ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
şehitlerFatih PortakalAllahtan RahmetFOX Ana Haber
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