Porsche'tan beklenmedik karar! Üretimden vazgeçiyor

PORCHE CEO'su Oliver Blume Reuters'a yaptığı açıklamada, 2020'ye kadar dizel motorlarının kaderine karar vereceklerini açıkladı. Alman otomobil üreticisi bu konu hakkında ilk kez resmi bir açıklamada bulundu. Volkswagen'in dizel emisyon testlerinde hile yapması, şirketin spor otomobil üreten Porsche departmanına da gölge düşürmüştü.

"HENÜZ KESİN KARARA VARMADIK"

"Tabii ki bu konu üzerine düşünüyoruz" diyen CEO Blume, henüz bir karara varmadıklarının altını çizdi. Porsche'nin önümüzdeki 10-15 yıl içinde üreteceği araçların içten yanmalı motorlar, hibrit sistemler ya da tamamen elektrikli modeller gibi seçenekleri bulunuyor. Bu alanda karar 2020'den önce verilecek.

PORSCHE İNCELEME ALTINDA

Alman savcılar, yasa dışı motor kontrol yazılımı ile ilgili olarak geçtiğimiz ay Porsche çalışanlarını incelemeye almıştı. Şirketin Cayenne modeli otomobilleri bu kapsamda inceleniyor. Öte yandan Porsche, Eylül ayında Cayenne'in yeni bir modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelde de dizel motor bulunacak.

Blume "Önümüzdeki nesiller için izlenebilecek farklı senaryolar var" derken bazı kaynaklar Porsche'nin dizel motorlardan tamamen vazgeçme kararı alabileceğini söylüyor. Petrol motorlarından daha etkili bir şekilde çalışan ve daha az karbondioksit salınımına sebep olan dizel motorlar Porsche'nin küresel satışlarının yüzde 15'ini oluşturuyor.

Ancak emisyon hilesi skandalının ardından dizelin imajı ciddi bir şekilde sarsıldı. Bu motorların çevreye zehirli nitrojen oksit gazları saldığına dair raporlar da otomobil üreticilerinin kararlarını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA 1 MİLYAR EURO YATIRIM

Porsche, elektrikli otomobil taleplerini karşılayabilmek için, Stuttgart'taki fabrikasına 1 milyar evro yatırım yapıyor. Bu fabrikada şirketin ilk tam elektrikli aracı Mission E saloon üretilecek. Bu aracın 2019'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kimileri 2025'te Porsche'nin satışlarının yarısının elektrikli olacağını iddia ederken Blume bu konuda farklı bir görüşe sahip. CEO 2025'te şirketin satışlarının yüzde 25'inin elektrikli olabileceğini, bunun da yüzde 5-10 oynama payı olduğunu dile getirdi.

Bu ayın başında Volvo'dan yapılan açıklamada, şirketin 2019'dan sonra satışa sunacağı tüm araçların elektrikli ya da hibrit olacağı belirtilmişti.

ORTAK PLATFORM İLE TASARRUF PLANI

Birlikte Volkswagen'in satışlarının yüzde 60'ını oluşturan Porsche ve Audi, PPE adı verilen yeni bir üretim platformunu paylaşarak geliştirme ve malzeme maliyetlerinde tasarruf etmeyi amaçlıyor. Yeni mimari her iki markanın da aynı parça ve modülleri paylaşarak tasarruf etmesini sağlayacak.

Yüksek performanslı elektrikli araç taleplerinin artması üzerine Porsche Mission E platformu üzerinde başka bir sıfır salınımlı araç üretimi üzerine çalışabilir. Şirketin bu alanda ilk olarak 20 bin adet Mission E üretmeyi planlıyor. Aynı şekilde Macan SUV modelinin elektrikli bir versiyonu da üretilebilir.

Çin'de ve diğer Asya metropollerinde elektrikli araçlara geçişin çok hızlı olacağını düşünen Blume, kırsal bölgelerde ise bu sürecin çok daha yavaş işleyeceğini belirtiyor.