POMEM adaylarına eğitim desteği

 Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylara eğitim desteği veriyor.

POMEM adaylarına eğitim desteği
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KUMLUCA ve çevre ilçelerden POMEM sınavlarına hazırlanan adaylar için Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitim için Kumluca Belediyesi Spor Salonu'nda parkur kuruldu. Kurslar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.00 ile 17.00 arasında veriliyor. Kurslara Kumluca, Finike ve Demre'den gelen öğrenciler katılıyor. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Bu kursları 2 yıldan beri belediyemiz bünyesinde düzenledik. Kurs verdiğimiz gençlerimizin sınavlarda başarılı olduğunu gördük. Gençlerimiz daha önce bu kursları almak için il merkezine ve başka şehirlere gidiyordu. Artık ilçemizdeki gençlere bu imkânları sağladık. Gençlerimize meslek edindirmede katkımız olacağını ümit ederek aynı kursları yine düzenledik. Sınavlara girecek gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

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