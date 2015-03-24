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Polonyalılar Nevruz'u kutladı

Alanya’da yaşayan Polonyalılar, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı kutladı

Polonyalılar Nevruz'u kutladı

Alanya’da yaşayan Polonyalılar, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı kutladı

24 Mart 2015 Salı 12:08
Polonyalılar Nevruz'u kutladı
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ALANYA Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği'nin düzenlediği organizasyona ilçede yaşayan yaklaşık 50 Polonyalı katıldı. Dernek başkanı Boguslawa Michalowska, dernek başkan yardımcısı Joanna Jazwinska Mencet ve dernek sekreteri Anna Bielecka Demirbaş'ın organizasyonuyla Dimçayı Parkı'nda yapılan etkinliğe aileleriyle katılan Polonyalılar, eğlenceli bir gün geçirdi. Polonyalılar 'Marzanna' adını verdikleri kuklayı suya bırakarak kış mevsimini uğurladı, bahara ise 'merhaba' dedi. Michalowska, baharın gelişini hep birlikte kutladıklarını söyledi. Ailece piknik yaptıklarını belirten Michalowska, "Geleneksel olarak kış aylarını 'Marzanna' adını verdiğimiz, tahta ve bez parçalarından yaptığımız, bebek kıyafetleri giydirdiğimiz kuklayı denize atarak kutlarız. Bugün de bu geleneğimizi kuklayı suya bırakarak sürdürdük. Baharın gelişini güzel ve eğlenceli bir günle kutladık" dedi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 11:11
Anahtar Kelimeler:
PolonyaNevruz BayramıKültür Ve Dostluk DerneğiAlanyaKutlama
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