PolNet arızalandı Uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bilgi sistemi PolNet'te oluşan arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu.
Görevliler arıza nedeniyle işlemleri elle gerçekleştirerek, yolcuların seferlerini kaçırmalarını önledi.
Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale dönerek, pasaport kontrollerindeki yoğunluk azaldı.
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