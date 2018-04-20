Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu Avukat Karagöz

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla 24 Haziran'da yapılması kesinleşen erken genel seçimler Türkiye'ye ne kazandırır, neleri kaybettirir, Alanya ekonomisi ve turizmi bu seçimden etkilenir mi? Sadece CHP'yi değil, Ak Parti, MHP ve İyi Parti'nin Alanya'daki durumu da bu akşam ekranlarınıza gelecek Politika Kulisi programında enine boyuna masaya yatırılacak. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da başlıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.