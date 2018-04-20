Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu Avukat Karagöz

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla 24 Haziran'da yapılması kesinleşen erken genel seçimler Türkiye'ye ne kazandırır, neleri kaybettirir, Alanya ekonomisi ve turizmi bu seçimden etkilenir mi? Sadece CHP'yi değil, Ak Parti, MHP ve İyi Parti'nin Alanya'daki durumu da bu akşam ekranlarınıza gelecek Politika Kulisi programında enine boyuna masaya yatırılacak. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da başlıyor.