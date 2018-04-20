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Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu Avukat Karagöz

Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de her Cuma ekranlara gelen Alper Kutay'la Politika Kulisi programının bu akşamki konuğu, CHP'nin Alanya'daki genç kuşak isimlerinden Avukat Mehmet Can Karagöz olacak

Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu Avukat Karagöz

Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de her Cuma ekranlara gelen Alper Kutay'la Politika Kulisi programının bu akşamki konuğu, CHP'nin Alanya'daki genç kuşak isimlerinden Avukat Mehmet Can Karagöz olacak

20 Nisan 2018 Cuma 09:13
Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu Avukat Karagöz
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla 24 Haziran'da yapılması kesinleşen erken genel seçimler Türkiye'ye ne kazandırır, neleri kaybettirir, Alanya ekonomisi ve turizmi bu seçimden etkilenir mi? Sadece CHP'yi değil, Ak Parti, MHP ve İyi Parti'nin Alanya'daki durumu da bu akşam ekranlarınıza gelecek Politika Kulisi programında enine boyuna masaya yatırılacak. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da başlıyor.

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AlanyaDim TvALPER KUTAYPOLİTİKA KULİSİCHP
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