Polisten sürücülere “Yaşam için kısa bir mola” çadırı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 100 günlük eylem planı kapsamında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla uygulamaya konulan “Yaşam için kısa bir mola” sloganıyla hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapmak için Antalya Çevre Yolu kavşağında, “Yaşam Tüneli’nde” sürücülere eğitim verildi. Eğitim hakkında bilgi veren Konya Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Eski, “ Konya Trafik Denetleme Şude Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü olarak, devletimizin kazaların önlenmesine yönelik 100 günlük eylem planı çerçevesinde özellikle emniyet kemeri kullanımını bilinçlendirmek, yaygınlaştırmak ve bunun neticesi olarak ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak olan hedefimiz çerçevesinde İçişleri Bakanımızın da belirtiği gibi yüzde 100 temin edebilirsek emniyet kemeri takma oranını, yüzde 70 oranında ölüm ve yaralanmalı kazalar azalacak. Bu da çok büyük başarıdır” dedi.

“Yılda 7 binin üzerinde insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz”

Ülkemizin en önemli meselesinin trafik kazaları neticesinde ölen ve yaralanan insanlar olduğunu söyleyen Trafik Şube Müdürü Mustafa Eski, “Çok kısa bir sürede yetişmiş bir insan ölüyor ya da aktif hayatta bir daha rol alamayacak şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Her yıl 250-300 bin insanımız yaralanıyor. Yani 80 milyon insanda Konya’nın bir Karatay ilçesi, bir Meram ilçesi kadar insanımız yaralı vaziyette ve bunun bir çoğu da bir daha aktif hayatta rol alamıyor. Her ne kadar 3 bin civarında olay yerinde eks olsa da daha sonraki bir aylık süreçte baktığınız zaman yılda 7 binin üzerinde insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bu da korkunç bir rakam. Bu sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

“Gayemiz ceza değil”

Özellikle kamuoyunda emniyet kemeri konusunda bir duyarlılık olmaya başladığını söyleyen Mustafa Eski, “Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu da burada görüldüğü gibi “Yaşam için kısa bir mola” çadırımızı kurduk. Burada kural ihlali yapan insanlarımızı, emniyet kemeri takma konusunda kazalarla ilgili gerçek olaydan alınmış olayların içerisinde bulunduğu kısa filmlerimiz var. Hem çay, kahve ikram ediyoruz. Hem de bu alanda insanları bilinçlendirme yapıyoruz. Gayemiz ceza değil. Ceza olsaydı, 10 bin liralık trafik cezası da var. İnsanların kaza sonucu felç olarak hayatını sürdürme durumu var. Ekonomik olarak korkunç bir kayıp var bunu önlemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Antalya Çevre Yolu'ndan gelen ve içerisinde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuların bulunduğu araçları durduran polis ekipleri sürücüleri çadıra davet etti. Araçlarıyla çadır içerisinde giren sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan kısa film izletildi. Bu sırada Konya Trafik Şube Müdürü Mustafa Eski ise sürücülere emniyet kemeri takmadıkları için ceza kesmeyeceklerini bunun yerine hazırlanan kısa filmi izlemeleri gerektiğini söyleyerek emniyet kemerinin önemi konusunda bilgi verdi. Sürücüler ve yolcular ise film izledikten sonra yola devam etti. Sürücüler ve yolcular uygulamanın kendileri için ve yakınları içinde çok iyi olduğunu söyledi.