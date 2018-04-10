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Polisten 15 kilometre kaçan alkollü sürücü: Moralim bozuktu, görmedim

Konya'da yaklaşık 15 kilometre boyunca polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum." dedi

Polisten 15 kilometre kaçan alkollü sürücü: Moralim bozuktu, görmedim

Konya'da yaklaşık 15 kilometre boyunca polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum." dedi

10 Nisan 2018 Salı 10:25
Polisten 15 kilometre kaçan alkollü sürücü: Moralim bozuktu, görmedim
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MERKEZ Selçuklu ilçesi Otogar kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, 42 SA 672 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda kamyonet, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde durduruldu.

''MORALİM BOZUKTU, SİZİ GÖRMEDİM''

Sürücü Ecir D. (47), neden kaçtığını soran polislere, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" diye cevap verdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Yapılan ölçümde 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira para cezası kesildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ecir D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyonet ise otoparka çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaAlkollü SürücüPolis
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