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Polisi bu sabah şehit eden hırsız, suç makinesi çıktı!

Tuzla'da polisi silahla vurarak şehit eden sabıkalı Hikmet Sağır'ın, aralarında yağma, gasp, hırsızlık gibi bir çok suçunun bulunduğu ve 11 kez yakalamasına rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Polisi bu sabah şehit eden hırsız, suç makinesi çıktı!

Tuzla'da polisi silahla vurarak şehit eden sabıkalı Hikmet Sağır'ın, aralarında yağma, gasp, hırsızlık gibi bir çok suçunun bulunduğu ve 11 kez yakalamasına rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı

16 Temmuz 2017 Pazar 15:00
Polisi bu sabah şehit eden hırsız, suç makinesi çıktı!
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TUZLA'DA polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru battal Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisi şehit eden sabıkalı Hikmet Sağır'ın, aralarında yağma, gasp, hırsızlık gibi bir çok suçunun bulunduğu ve daha önce 11 kez yakalamasına rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Tuzla'da hırsızlarla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ı daha önce 11 kez yakalaması ve aralarında yağma, gasp, hırsızlık gibi bir çok suçu bulunan sabıkalı Hikmet Sağır'ın vurduğu ortaya çıktı. Asayiş Bürosu ekiplerince sorgulanan Hikmet Sağır'ın şüphe üzerine kimlik sorgusu için  Tuzla'da durdurulduğu bir anda arkasını dönerek kaçmaya başladığını, peşinden koşan polislere ateş ettiği ve polis memuru Battal Yıldız'ı vurduğu öğrenildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan polis memuru 31 yaşındaki Battal Yıldız'ın, memleketi  Konya'nın  Akşehir İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.

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PolisşehitKonya
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