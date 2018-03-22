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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Polis merkezlerine saldırı planı engellendi

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik 6 gün önce gerçekleştirilen ve 50 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında otluk alanda arama yapan polis, 5 kalaşnikof tüfek, çok sayıda şarjör ve mermi ile 17 el bombası ele geçirdi. Silah ve patlayıcıların nevruz günü bazı polis merkezlerine yönelik saldırıda kullanılmasının planlandığı tespit edildi.

Polis merkezlerine saldırı planı engellendi

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik 6 gün önce gerçekleştirilen ve 50 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında otluk alanda arama yapan polis, 5 kalaşnikof tüfek, çok sayıda şarjör ve mermi ile 17 el bombası ele geçirdi. Silah ve patlayıcıların nevruz günü bazı polis merkezlerine yönelik saldırıda kullanılmasının planlandığı tespit edildi.

22 Mart 2018 Perşembe 10:34
Polis merkezlerine saldırı planı engellendi
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ADANA'DA polis, terör örgütü PKK'ya yönelik 6 gün önce düzenlediği ve 50 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında bir otluk alanda yaptığı aramada, 5 kalaşnikof tüfek, çok sayıda şarjör ve mermi ile 17 el bombası ele geçirdi.

Kentte 16 Mart'ta çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 50 şüpheliyi yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'den bölgeye çok sayıda silah ve patlayıcı getirildiğini belirledi.

Güvenlik güçleri, nevruz kutlamalarının yapıldığı gün bazı polis merkezlerine saldırı düzenleneceğini, bu silah ve patlayıcıların saldırılarda kullanılacağını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında kente getirilen silahların yerinin değiştirildiği ve son olarak otluk bir alana saklandığı yönünde bilgiye ulaştı.

Bölgeye giderek arama yapan ekipler, otların arasındaki bir torba içerisinde 5 kalaşnikof tüfek, 88 şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası ateşleme fünyesi ele geçirdi.

Mühimmatları getiren kişi veya kişilere ulaşılamazken, silah ve patlayıcılar üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi için örnekler alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 5'i çocuk, 10'u kadın 50 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 gün önce nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Özel harekat ile diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği ve 700 polisin katıldığı operasyonda, örgütün çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 50 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevruz GünüOperasyonGözaltıPKKTerör örgütüAdana
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