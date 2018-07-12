Polis memurunu yaralayan kişi yakalandı

Aksaray'da, gasp ve hırsızlık suçlarından aranırken, başka bir gasp girişimi sırasında kendisine müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayarak kaçan Hünkar K. yakalandı

Polis memurunu yaralayan kişi yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, gasp ve hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl  kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hünkar K. (18), yeniden gasp girişiminde  bulunduğu sırada kendisine müdahale eden bir polis memurunu bıçakla yaralayarak  kaçtı.

Hünkar K'nın, Hamidiye Mahallesi 754. Sokak'ta saklandığını tespit  eden Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı.
 
Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonda mahalledeki çok sayıda bina, iş  yerleri, bodrum katlar ve depolar arandı. Bir binanın çatı katında gizlendiği  belirlenen zanlı, burada polis ekiplerince yakalandı.
 
İtfaiye aracının yardımıyla çatıdan indirilen Hünkar K, Aksaray  Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Zanlının bıçakla yaraladığı polis memurunun durumunun iyi olduğu  öğrenildi.
 

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