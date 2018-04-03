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Polis kurşunu bile durduramadı, köpek ambulansı kan gölüne çevirdi

İzmir'de çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Polisin ateş ettiği hayvan sahibi gelene kadar sakinleşmedi

Polis kurşunu bile durduramadı, köpek ambulansı kan gölüne çevirdi

İzmir'de çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Polisin ateş ettiği hayvan sahibi gelene kadar sakinleşmedi

03 Nisan 2018 Salı 10:32
Polis kurşunu bile durduramadı, köpek ambulansı kan gölüne çevirdi
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İZMİR'DE çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, saldırgan hayvana ateş etti. Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.

BİR TÜRLÜ KURTULAMADI

Sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak olan Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir'de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mart akşamı İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken talihsiz kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline de saldırmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine girerek burada doktora saldırdı.

AMBULANS KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. 112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, saldırgan hayvana ateş ederek doktoru ölümden kurtardı. İddialara göre, yaralı haldeyken bile saldırıya devam eden Bulldog, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı. Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı.

Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, Bulldog cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İZMİR

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