‘Polis huzurun teminatıdır’

ALANYA Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Duman ve birim amirlerinin katıldığı toplantıda asayişe yönelik önemli bilgilendirmeler yapıldı. Emniyet Müdür Yardımcısı Duman, toplantının amacının polis ve halk ilişkilerini güçlendirmek ve sorunlarını daha yakından dinlemek olduğunu, bu amaçla vatandaşla sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Duman, toplum huzurunu ve barışını sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini de dile getirdi. Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora ise en büyük sorunlarının yayaların hakkı olan kaldırımlarda yaşanan kuralsız parklar olduğunu ifade ederek kaldırımların araçlardan temizlenmesi ricasında bulundu. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Emniyet Müdür Yardımcısı Duman, vatandaşın sorunlarını tek tek dinleyerek çalışma yapılacağına dair söz verdi.