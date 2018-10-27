Polis Gücü sporcusu Türkiye şampiyonu

TÜRKİYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı'nın 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin'de yapılan 'Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, Antalya Polis Spor Gücü Kulübü'nden milli sporcu Nilay Ak, büyük bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Milli sporcu ve antrenörü olan babası Halil Ak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ulucan, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti. Sporun sadece bedensel sağlığı değil aynı zamanda ruhsal sağlığı da geliştirdiğini kaydeden Ulucan, "Spor, bizleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıran önemli bir aktivite. Bu yüzden gençlerimizin spora yönelmesi çok önemli. Gençlerimizin elde ettiği başarılardan gurur duyuyoruz. Daha öncede birçok turnuvada madalya kazanarak derece elde eden Nilay Ak ve antrenörü de olan babası Halil Ak'ı tebrik ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Ulucan, aynı başarının dünya şampiyonasında da görmek isteklerini belirterek, milli sporcuyu yarım altınla ödüllendirdi.