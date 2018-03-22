Polis Alanya'daki Çiftlik Bank mağdurlarının izini sürüyor

YENİ Alanya Gazetesi’nin, ulusal atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan bir mağdurun Alanya'da Çiftlik Bank Bayisi'nin 3 milyon TL dolandırıldığı iddialarını ‘Çiftlik Bankçılar kim’ başlığı ile sayfalarına taşımasının ardından harekete geçen emniyet güçleri Çiftlik Bank Alanya Şubesi’ne ulaştı.

Alanya’nın Saray Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Çiftlik Bank Şarküteri işletmecisi M.Ö. ile görüşen polis memurları, M.Ö’nün ifadesine başvurdu. Yaklaşık 10 aydır bireysel olarak Çiftlik Bank üyesi olduğunu söyleyen M.Ö., kendi cebinden verdiği 250 bin TL ile Alanya ve Manavgat’ta şubeler açtığını, ayrıca Çiftlik Bank sanal sitesine de 50 bin TL yatırdığını kaydetti. Yaklaşık 300 bin TL zararı olduğunu beyan eden M.Ö., Müge Anlı’nın programına katılan şahsı tanımadığını ve iddialarının asılsız olduğunu dile getirdi.