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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Polis Alanya'daki Çiftlik Bank mağdurlarının izini sürüyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’ya da sıçrayan Çiftlik Bank skandalının mağdurlarına ulaşmak için çalışma başlattı   

Polis Alanya'daki Çiftlik Bank mağdurlarının izini sürüyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’ya da sıçrayan Çiftlik Bank skandalının mağdurlarına ulaşmak için çalışma başlattı   

22 Mart 2018 Perşembe 12:09
Polis Alanya'daki Çiftlik Bank mağdurlarının izini sürüyor
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YENİ Alanya Gazetesi’nin, ulusal atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan bir mağdurun Alanya'da Çiftlik Bank Bayisi'nin 3 milyon TL dolandırıldığı iddialarını ‘Çiftlik Bankçılar kim’ başlığı ile sayfalarına taşımasının ardından harekete geçen emniyet güçleri Çiftlik Bank Alanya Şubesi’ne ulaştı. 
Alanya’nın Saray Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Çiftlik Bank Şarküteri işletmecisi M.Ö. ile görüşen polis memurları, M.Ö’nün ifadesine başvurdu. Yaklaşık 10 aydır bireysel olarak Çiftlik Bank üyesi olduğunu söyleyen M.Ö., kendi cebinden verdiği 250 bin TL ile Alanya ve Manavgat’ta şubeler açtığını, ayrıca Çiftlik Bank sanal sitesine de 50 bin TL yatırdığını kaydetti. Yaklaşık 300 bin TL zararı olduğunu beyan eden M.Ö., Müge Anlı’nın programına katılan şahsı tanımadığını ve iddialarının asılsız olduğunu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
AlanyaÇİFTLİK BANKMüge AnlıTATLI SERT
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