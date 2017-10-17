Polat'ın kardeşi, dev şirketin yüzde 48'ini aldı

DENGE Yatırım Holding'de Recep Ali Keydal hisselerini Tayyar Raci Şaşmaz'a sattı. Kurtlar Vadisi ile dizi hayatına başlayan ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la zirveye ulaşan yapımcı ve senarist Tayyar Raci Şaşmaz, şirketin yüzde 48.5'ini Recep Ali Keydal'dan aldı. Şaşmaz 5.335.430 adet imtiyazlı payı 55.4 milyon lira bedelle aldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten KAP'a yapılan duyuruda Raci Şaşmaz'ın şu açıklamasına yer verildi: "Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nde Recep Ali KEYDAL'ın sahip olduğu ve Şirket toplam sermayesinin %12,45'ine karşılık gelen Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki 1.369.500 adet A Grubu imtiyazlı payları pay başına 31 TL fiyattan olmak üzere 42.454.500 TL karşılığında ve ayrıca Şirket sermayesinin % 36,05'ine karşılık gelen 3.965.930 adet 3.965.930 TL nominal değerli Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payları ise pay başına 3,28 TL fiyattan olmak üzere 13.008.250 TL karşılığında borsa dışında 16.10.2017 tarihinde devralmış bulunuyorum. Devir almış bulunduğum payların toplam nominal değeri 5.335.430 TL, bu payların toplam Şirket sermayesine oranı %48,50, toplam oy haklarına oranı ise %81,23'dür."

ŞİRKET HİSSELERİ UÇUŞTA

Borsa İstanbul'da işlem gören Denge Holding'in ana iş kolları içerisinde iç ve dış ticaret, finansal hizmetler ve enerji bulunuyor. Şirketin hisseleri şu sıralar günlük bazda yüzde 8,81 artışla 3,58 TL'den işlem görüyor.