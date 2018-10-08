Platform başkanına Kırgızlar'dan teşekkür belgesi

KIRGIZİSTANLI Malika Nootieva, Antalya'da 21 Aralık 2016'da fuhşa zorlandıktan sonra dövülüp yola atıldı. Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert, Antalya'da yakını bulunmayan Malika Nootieva'ya hastanedeki tedavisi süresince yardımcı oldu, taburcu olduktan sonra da ev bulup Kırgızistan'daki ailesine ulaşıp maddi ve manevi yardımlarda bulundu. Yardımseverliğiyle Kırgız Türklerinin sevgisini kazanan Halit Mert'e, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi. Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov da Kırgızistan Bağımsızlık Günü ve Cengiz Aytmatov'u anma töreninde Halil Mert'e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. Antalya Yardımlaşma Platformu adına ödülü aldığını ve tüm platform üyelerinin aynı özveri ve anlayışla görev edindikleri konuların başarıyla üstesinden geldiklerini söyleyen Mert, "Platformumuz, dil, din, ve uyruk farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkesin yanındadır" dedi.