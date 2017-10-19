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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iki vekil birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışan AK Parti’li Selahattin Beyribey ile CHP’li Orhan Sarıbal birbirlerinin üzerine yürüdü. Beyribey "Sen çapaklarınla ve saçlarını taramadan buraya geliyorsun. Burunla oynamak ne demek terbiyesiz" deyince Sarıbal da "Benim taranmaya ihtiyacım yok, sen tara. Benim saçlarım çok doğal" diye karşılık verdi

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iki vekil birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışan AK Parti’li Selahattin Beyribey ile CHP’li Orhan Sarıbal birbirlerinin üzerine yürüdü. Beyribey "Sen çapaklarınla ve saçlarını taramadan buraya geliyorsun. Burunla oynamak ne demek terbiyesiz" deyince Sarıbal da "Benim taranmaya ihtiyacım yok, sen tara. Benim saçlarım çok doğal" diye karşılık verdi

19 Ekim 2017 Perşembe 14:05
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iki vekil birbirine girdi
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PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' görüşmelerinde Maliye Bakanı Naci Ağbal, engelli ve malullerin matrahı 90 bin lirayı geçmeyen otomobilleri ÖTV’siz almasını öngören maddeye ilişkin bilgi verirken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal araya girdi.

CHP’li Sarıbal, "O paralarla 10 tane Türkiye yapılırdı. Şu memleketin borçlarına bakın ya!  70 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Size miras mı kaldı? Her şeyi sattınız, satmaya devam ediyorsunuz. Hiçbir şey bırakmıyorsunuz" diyerek Bakan Ağbal’a tepki gösterdi. Naci Ağbal ve Orhan Sarıbal arasındaki sözlü tartışmaya diğer AK Parti ve CHP milletvekillerinin dahil olması üzerine komisyonda tansiyon yükseldi.

AK PARTİLİ BEYRİBEY: ÇAPAKLARINLA VE SAÇLARINI TARAMADAN BURAYA GELİYORSUN

Ayağa kalkan AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, CHP’li Sarıbal’a, "Sen saçlarını taramayı öğren. Sen çapaklarınla ve saçlarını taramadan buraya geliyorsun. Bak, ne dediğimi anladılar. Dün terbiyesizlik yaptın. Burunla oynamak ne demek terbiyesiz. Herkes anladı ne dediğimi herkes anladı" diye bağırdı.

CHP’Lİ SARIBAL: BENİM SAÇLARIM ÇOK DOĞAL

Bunun üzerine Orhan Sarıbal, Beyribey’e "Sen tara, senin taranmaya ihtiyacın var benim değil. Benim hiç taramaya ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın var. Benim saçlarım çok doğal. Sen kendin tara. Kimseye terbiyesizlik yapmadım. Sen yapıyorsun terbiyesizliği" dedi.

Birbirlerinin üzerine yürüyen Sarıbal ve Beyribey’i araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMMKavgaPlan Ve Bütçe Komisyonu
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