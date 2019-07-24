Plajlar kamuya ait değil mi? 'Sahiller eşit olarak hepimizindir'

77 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ise birbirinden bağımsız plajları içinde barındırarak Alanya'nın plaj kenti imajına ciddi ölçüde katkı sağlıyor. Peki, bu plajlar Anayasamızın 43. Maddesi'nde var olan ''Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir' hükmüne uyuyor mu? Halkın ve sokağın sesi olan Dim TV, tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Keykubat Plajı'nda kıyı ve sahil şeritlerinde kamu yararının gözetilip gözetilmediğini araştırdı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 18:37