Plajda faciaya ramak kala! Kadının üzerinden Jet-Ski geçti

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR BİLE
Bir plajda iki kadının fotoğraf çektirdiği sırada, arkadaşlarından biri sığ sularda jet skiye biniyordu. Jet ski üzerinde poz veren ve keyifli vakit geçiren kadınlar, bir anda ne olduğunu anlamadan panik içinde kaçıştı.
KIL PAYI KURTULDU
Kamera açısı değişince kadınların neden panik olduğu anlaşıldı. Fotoğraf çekilirken, bir çiftin kullandığı jet-ski genç kadının üzerine doğru geldi ve diğer jet-skinin üzerinden havalandı. Genç kadın feci bir kazayı kılpayı atlattı.
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