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PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 107 operasyonda toplam 391 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

GÜNCEL 15.10.2019, 17:25 15.10.2019, 17:34
PKK/KCK ve DEAŞ'a dev operasyon: 391 gözaltı
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "Son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alınmıştır. Son 3 günde terör örgütü DEAŞ’a yönelik 25 ilde 44 operasyonda ise 146 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.

#İçişleri Bakanlığı #PKK/KCK #DEAŞ
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