PKK yandaşı canlı yayında TRT muhabirine saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi takip etmek için ABD'de bulunan TRT muhabiri, terör örgütü PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı.
GÜNCEL 13.11.2019, 21:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeler için ABD'de bulunan TRT muhabiri, ABD'de yaşayan terör sevicilerin saldırısına uğradı.
SALDIRGAN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Muhabirin canlı yayında, Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme hakkındaki ayrıntıları aktardığı sırada yaşanan olay ekranlara yansıdı.TRT muhabiri canlı yayın sırasında anonsunu gerçekleştirirken fiziksel olarak saldırıda bulundu. TRT Haber muhabirine saldıran saldırgan, olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.
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