PKK'ya Şırnak'ta ağır darbe!

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'ya Şırnak'ta ağır darbe!
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ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bostancı köyü Yankale mevkisinde İl Jandarma ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurlarınca ortak operasyon düzenlendiği belirtildi. 
Açıklamada, operasyonda teröristlere ait bir AT-4 füze, bir Rus yapımı uçaksavar, 3 kalaşnikof ve bu silahlara ait 15 şarjör, 500 mekanik fünye, 450 elektrikli fünye ve 3 askı kayışının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
 

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