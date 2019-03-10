PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nın Irak'ın  kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
 
Buna göre, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında,  bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu  olarak kullanılan hedefler imha edildi.
 

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