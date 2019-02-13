PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
banner404

İL Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Boyunkaya köyü kırsalında,  teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Özçelik"in  adının verildiği operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, örgütün kullandığı 3 mağarada 15 kalaşnikof mermisi, 6  sırt çantası, fırın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 şemsiye, 2 piknik tüpü, 3  pil bloku, şarjör, silah dipçiği, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele  geçirildi.
Malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağaraları da kullanılamaz  hale getirdi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tunç Soyer '12 Eylül' tartışmalarına...
Tunç Soyer '12 Eylül' tartışmalarına...
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472