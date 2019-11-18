PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

JANDARMA Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh'ta gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 4 ayrı sığınakta; 1 Drone, 2 kg Amonyum Nitrat, 54 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 Büyük Telsiz, 1 Güneş Paneli ve çok sayıda örgütsel malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.