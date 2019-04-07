PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen  operasyonda sabah saatlerinde 5 terörist insansız hava aracıyla etkisiz hale  getirildi.
 
Operasyon kapsamında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı  birliklerince bölgede yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait AT-4 tanksavar  füzesi, roketatar ve 5 sevk fişeği, antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG  termobarik mühimmat, M16 piyade tüfeği, suikast tabancası, 8 el bombası, 8 zaman  ayarlı patlatma düzeneği, 12 uzaktan kumanda sinyal cihazı, 88 pil ve çok  miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri silahları incelemek üzere birliğe getirirken yaşam ve  örgütsel dokümanlar ise imha edildi.
 

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