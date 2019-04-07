PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen operasyonda sabah saatlerinde 5 terörist insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyon kapsamında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı birliklerince bölgede yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait AT-4 tanksavar füzesi, roketatar ve 5 sevk fişeği, antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG termobarik mühimmat, M16 piyade tüfeği, suikast tabancası, 8 el bombası, 8 zaman ayarlı patlatma düzeneği, 12 uzaktan kumanda sinyal cihazı, 88 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri silahları incelemek üzere birliğe getirirken yaşam ve örgütsel dokümanlar ise imha edildi.

