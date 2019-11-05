PKK'ya ağır darbe! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.