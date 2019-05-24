PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 şehidimiz var

HAKKARİ'NİN Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.

İŞÇİLERE HAVAN SALDIRISI DÜZENLENDİ

Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."