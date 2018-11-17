Piyangocu tezgahlarına standart geldi

MİMAR Sinan Kongre Merkezi’ndeki dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (AESOB) Adlıhan Dere, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ile piyangocu esnafı katıldı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, törende yaptığı konuşmada hayallerini gerçekleştiren Başkan Menderes Türel’e teşekkür etti.

“Türel esnaf dostu”

Türkiye’de bir ilk olan projeyle Antalya’ya yakışan stantlara kavuştuklarını belirten Çobanoğlu şöyle konuştu: “6 Nisan 2018’de odamızın yeni yönetimi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’i ziyaret etmiştik. Stantlarımızın güvensiz ve Antalya’ya yakışmadığını dile getirerek, hazırladığımız stant projemizi sunmuştuk. Başkan Türel, projemizi bir mimar gibi inceledi ve dosyayı aldı. 4 gün sonra belediye şirketi EKDAĞ’dan projeyi yapmak ve ayrıntılarını görüşmek üzere aradılar. Çok duygulandım ve heyecanlandım. Antalya ile yatan Antalya ile kalkan, dünya çapında örnek projeler yapan, Antalya için daha iyi ne yapabilirim diyen başını işten kaldıramayan Menderes Türel, odamızın projesini önemsemişti. İşte bugün de hayalimizi gerçekleştirdi. Başkan Türel, sözde değil özde esnaf dostu olduğunu bir kez daha gösterdi.”

“Uyumlu bir çalışma içerisindeyiz”

Türkiye’de yine bir ilki başarmanın tatlı heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Menderes Türel de “Türkiye’de ilk kez seyyar piyango tezgahlarına bir standart getirdik ve bu tezgahların da bugün dağıtımını yapıyoruz. Antalya hayata geçirdiğimiz projelerle hızlı bir değişim ve gelişim gösteriyor. Antalya’nın nasıl değiştiğini her gün içinde bulunduğumuz için bazen hissedemiyoruz. Bu değişime esnafımızı da elinden geldiğince ayak uydurmaya, bu değişimin gerisinde kalmamaya çalışıyor. Antalya’da esnafımızla son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Bu projede bu uyumun neticesidir. Tüm esnafımıza ve oda başkanlarımıza bu birliktelik ve uyumlu çalışma için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

60’a 90 ebatlarındaki bu standart tezgâhları esnaf için üretildiğini kaydeden Türel, “İlk etapta 26 adet ilk etapta seyyar tezgâhımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Geri kalan 14 tezgahımızın imalatı da devam ediyor. Hayırlı ve bol kazançlarınız olsun” dedi.

Esnaf dostu olmaktan şeref duyuyorum

Esnafın kendisine ‘esnaf dostu’ belediye başkanı ismini taktığını belirten Başkan Türel, “Bundan şeref duyuyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. Ama bu bizim omuzumuzdaki yükü arttırıyor. Çünkü bu güvene bu teveccühe mazhar olmak için biz de gece gündüz çalışıyoruz. Birlikte yürürsek Antalya gelişecek Antalya kalkınacak. Ve o zaman bu birliktelik bizi daha büyük güzelliklere taşıyacak. O yüzden hep söyledik bir kere daha söyleyelim Türkiye güzel Antalya esnafımızla çok güzel” ifadelerini kullandı.

Esnafla örnek işbirliği

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, Başkan Türel’in ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiğini ifade ederek, “AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Hizmetin ustası Menderes Türel seçildiği günden buyana oda ve birliklerle Türkiye’ye örnek bir işbirliği gerçekleştiriyor. Esnaf odalarımızın taleplerini elinden geldiği kadar yerine getiriyor. Teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından piyangocu esnafına Antalya’ya yakışan modern tezgahlarının anahtarları Başkan Türel tarafından verildi.