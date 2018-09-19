Pistten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' olacak

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan ve iç bölümündeki teknik donanım ile diğer malzemeleri sökülen uçağın gövdesinin "millet kıraathanesi" olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla Yomra Belediyesine tahsisini onayladı

Pistten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' olacak
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YOMRA Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülke  genelinde millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma  başlatıldığını anımsattı.
İlçede millet kıraathanesi oluşturma çalışmaları kapsamında pistten  çıkan ve teknik donanımı sökülen uçağın gövdesini almak için Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Sağıroğlu, şöyle  devam etti:
 
"Müracaatımız üzerine uçak yerli ve milli malı olmadığı, gümrük malı  olduğu için beyannamesi değiştirildi. Bakanlığımız müracaatımızı kabul ederek,  uçağın hurdasının Türkiye'de kalmasına onay verdi. Zaten uçağı sigorta  şirketinden alan firmanın yetkilisi Dennis Lewis'le daha önce, Bakanlığın da izin  vermesi durumunda uçağın gövdesinin belediyemize hibe olarak tahsis edilmesini  protokolle imza altına almıştık."
 
Sağıroğlu, uçağın gövdesinin ilçe sahilinin doğu bölgesindeki Emine  Erdoğan Hatıra Parkı'na konulacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
 
"İlçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uçağın teslim  işleminin ardından nakline ilişkin durumu netleştirmeye çalışacağız. Üç parçaya  bölünüp tırlarla taşınması durumu var. Nakledilmesinin ardından uçağın içinde  düzenleme yapılacak, kütüphane oluşturacağız. Millet kıraathanesine  dönüştüreceğimiz uçağın Trabzon'un ilgi odağı olacağına inanıyorum."
 
Sağıroğlu, uçağın taşınması öncesinde yapılacak çalışmaların yaklaşık  10 gün süreceğini tahmin ettiğini aktararak, parka taşınmasının ardından iç  dizaynının yapılması işlerini ise yaklaşık iki ay içinde tamamlamayı  planladıklarını sözlerine ekledi.
 
Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ise  gümrük mevzuatına göre uçağın devlet malı olduğunu belirterek, Gümrükler Genel  Müdürlüğünün uçağın gövdesinin Yomra Belediyesine tahsise, "millet kıraathanesi"  olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla onay verdiğinin altını çizdi.
 
Yomra Belediyesi yetkililerine uçağın gövdesinin devir teslim  işleminin yarın yapılmasının planlandığını belirten Şanverdi, uçaktan sökülen ve  dört konteynere yüklenen parçaların ise gerekli işlemlerin ardından ilgili firma  tarafından İngiltere'ye gönderileceğini kaydetti.
 
Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait yolcu  uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış,  denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde  tahliye edilmişti.
 
Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonu ile Trabzon  Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı  uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23  Temmuz-12 Eylül tarihlerinde 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından  tamamlanmıştı.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 21:33
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