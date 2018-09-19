Pistten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' olacak

YOMRA Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülke genelinde millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldığını anımsattı.

İlçede millet kıraathanesi oluşturma çalışmaları kapsamında pistten çıkan ve teknik donanımı sökülen uçağın gövdesini almak için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Sağıroğlu, şöyle devam etti:



"Müracaatımız üzerine uçak yerli ve milli malı olmadığı, gümrük malı olduğu için beyannamesi değiştirildi. Bakanlığımız müracaatımızı kabul ederek, uçağın hurdasının Türkiye'de kalmasına onay verdi. Zaten uçağı sigorta şirketinden alan firmanın yetkilisi Dennis Lewis'le daha önce, Bakanlığın da izin vermesi durumunda uçağın gövdesinin belediyemize hibe olarak tahsis edilmesini protokolle imza altına almıştık."



Sağıroğlu, uçağın gövdesinin ilçe sahilinin doğu bölgesindeki Emine Erdoğan Hatıra Parkı'na konulacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"İlçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uçağın teslim işleminin ardından nakline ilişkin durumu netleştirmeye çalışacağız. Üç parçaya bölünüp tırlarla taşınması durumu var. Nakledilmesinin ardından uçağın içinde düzenleme yapılacak, kütüphane oluşturacağız. Millet kıraathanesine dönüştüreceğimiz uçağın Trabzon'un ilgi odağı olacağına inanıyorum."



Sağıroğlu, uçağın taşınması öncesinde yapılacak çalışmaların yaklaşık 10 gün süreceğini tahmin ettiğini aktararak, parka taşınmasının ardından iç dizaynının yapılması işlerini ise yaklaşık iki ay içinde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.



Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ise gümrük mevzuatına göre uçağın devlet malı olduğunu belirterek, Gümrükler Genel Müdürlüğünün uçağın gövdesinin Yomra Belediyesine tahsise, "millet kıraathanesi" olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla onay verdiğinin altını çizdi.



Yomra Belediyesi yetkililerine uçağın gövdesinin devir teslim işleminin yarın yapılmasının planlandığını belirten Şanverdi, uçaktan sökülen ve dört konteynere yüklenen parçaların ise gerekli işlemlerin ardından ilgili firma tarafından İngiltere'ye gönderileceğini kaydetti.



Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.



Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonu ile Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23 Temmuz-12 Eylül tarihlerinde 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından tamamlanmıştı.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 21:33