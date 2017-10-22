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‘Petrol yok ama turizm var’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Sadece Antalya’da 20 milyon turist hedefliyoruz. Türkiye’de petrol yok ama turizm var. Bu potansiyeli kullanacağız” dedi.

‘Petrol yok ama turizm var’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Sadece Antalya’da 20 milyon turist hedefliyoruz. Türkiye’de petrol yok ama turizm var. Bu potansiyeli kullanacağız” dedi.

22 Ekim 2017 Pazar 16:27
‘Petrol yok ama turizm var’
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KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri ve acente temsilcileriyle buluştu. Heyetiyle birlikte turizmcilerin sorunlarını dinleyen ve notlar alan Yayman,  “Rahmetli Özal, zamanında Alanya için ‘Burası Türkiye’nin rivierası’ demişti. Yıllar önce bu değerli tespiti yapmış. Bundan sonra Alanya’ya daha sık geleceğim ve sektörün sorunlarını yerinde tespit edeceğim. Güç birliği yapacağız ve ülke genelinde ‘50 milyon turist, 50 milyar dolar’ hedefine hep birlikte ulaşacağız. Sadece Antalya’da 20 milyon turist hedefliyoruz. Türkiye’de petrol yok ama turizm var. Bu potansiyeli kullanacağız” dedi.
“YAYMAN’IN VARLIĞI SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ”
ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de yapılan ziyaretten sektör adına oldukça memnun olduğunu kaydetti. Sili, “Sayın Yayman’ın varlığı turizm sektörü için çok önemli. Sorunlarımızı yerinde dinlemesi ve çözüm odaklı çalışmaları bizlere rahat nefes aldıracak. Yakın bir zamanda kendisini yeniden ağırlayacağız. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
“TURİZM SEKTÖRÜ İHRACATÇI SINIFINA ALINMALI”
Turizm istatistiklerinin de değerlendirildiği toplantıda alt yapı çalışmalarının kış döneminde yapılmasının sağlanması, uzun vadeli ve düşük faizli sektörel kredi çıkarılması, kaynak pazarların arttırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi, turizm sektörünün mevsimsellikten çıkartılmasına katkı sağlayacak vergi ve sigorta uygulamaları, kalifiye personel sorunu, ecrimisil ve vergi oran düzenlemelerinin enflasyon rakamlarını aşmaması gerekliliği, turizm meslek yasasının ve konaklama sektörüne yönelik birlik yasasının çıkarılması, maliyetin altında pazarlama yapılmasının önüne geçilmesi, imaj konusu ve turizm sektörünün ihracatçı sınıfına dahil edilmesi konuları masaya yatırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ALTİDPetrolAlanya Turistik Işletmeciler DerneğiHüseyin Yayman
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