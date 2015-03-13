Pet-shopa standart geliyor

ALANYA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ile Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilciliği işbirliğinde pet-shop sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenliyor.

Eğitim programı 16-20 Mart tarihlerinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında belediye meclis salonunda yapılacak. Beş gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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