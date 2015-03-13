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Pet-shopa standart geliyor

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ile Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilciliği işbirliğinde pet-shop sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenliyor

Pet-shopa standart geliyor

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ile Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilciliği işbirliğinde pet-shop sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenliyor

13 Mart 2015 Cuma 11:01
Pet-shopa standart geliyor
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ALANYA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ile Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilciliği işbirliğinde pet-shop sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenliyor. 
Eğitim programı 16-20 Mart tarihlerinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında belediye meclis salonunda yapılacak. Beş gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
'İŞYERİ AÇMAK İÇİN SERTİFİKA ŞART'
Eğitim programı ile ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kenan Ersoy, "Pet-shop, ev ve süs hayvanlarına yönelik olarak eğitim programlarını düzenlenme yetkisi sadece belediyelere verilmiştir. Her yıl bu ve benzeri eğitim programları düzenlemekteyiz. Bu iş kolların da çalışabilmek için alınan İşyeri Açma Ruhsatı ile izin belgelerini alırken başvuru sırasında verilmesi gereken eğitim sertifikası için müdürlüğümüze başvurulabilir. Talep olması durumunda belediyemizce bu ve buna benzer eğitim programları düzenlenmesine devam edecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur" dedi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 10:05
Anahtar Kelimeler:
Pet-shopStandartAlanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
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