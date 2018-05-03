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Peş peşe depremler!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde saat 05.04 sularında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu'da da saat 05.30'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Peş peşe depremler!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde saat 05.04 sularında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu'da da saat 05.30'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:58
Peş peşe depremler!
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BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)  internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Çan ilçesi  olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

3 İLDE HİSSEDİLDİ

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir  illerinde hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği  belirlendi.

BOLU'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8  büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit  edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde  meydana geldiği belirlendi.

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Çanakkalenin Çan IlçesiBoluDepremler
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