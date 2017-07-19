Pervane davasında 6 sanığa tahliye

ANTALYA’DA adı çok sayıda silahlı tehdit, yaralama ve yağma gibi suçlara karışan İbrahim Hakkı Pervane’nin liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik olarak geçen ocak ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim Hakkı Pervane’nin de aralarında bulunduğu, 3’ü avukat 24 kişi tutuklanmıştı.Aralarında 2010 yılında Sayısal Loto’ nun 13 Kasım çekilişinde 3 milyon 663 bin lira kazanan Kadir K.’nın da bulunduğu 15 müştekiyi yağmaladığı iddia edilen 55 sanıklı suç örgütünün yargılanmasına Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İlk duruşmasında 3 sanığın tahliye edildiği davanın ikinci duruşmasında Halen S., Çağrı Ç.,Halil A., Turgut Ç., Ertan T. ve Hayreddin Y.’den oluşan aralarında 3 avukatın da olduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Aralarında İbrahim Hakkı Pervane’nin de bulunduğu 15 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme firari 7 sanığın yakalama emrinin infazının beklenmesi için duruşmayı 7 Eylül’e erteledi.Davanın duruşmaları güvenlik gerekçesiyle kapalı oturumla yapılıyor. Suç örgütünün Antalya’da bu dava dışında devam eden başka dava ve soruşturmaları da bulunuyor.