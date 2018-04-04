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Perge'ye sponsor aranıyor

Antalya'da Vali Karaloğlu tarafından 2018'in turizmde 'Perge Yılı' ilan edilmesi, kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandırılması ve dünyaca ünlü antik kentin ayağa kaldırılması amacıyla bir kampanya başlatıldı

Perge'ye sponsor aranıyor

Antalya'da Vali Karaloğlu tarafından 2018'in turizmde 'Perge Yılı' ilan edilmesi, kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandırılması ve dünyaca ünlü antik kentin ayağa kaldırılması amacıyla bir kampanya başlatıldı

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:12
Perge'ye sponsor aranıyor
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KAMPANYANIN sloganı ise "Antik şehir Perge'de dikili bir sütunun olsun" oldu. Antik kent kazılarında çıkartılan sütunlar, sponsor destekleriyle orijinallerine uygun bir şekilde tıpkı antik dönemde olduğu gibi caddelere yeniden dikilecek. Dikilen her sütun için de sponsor olan kişinin ismi o sütuna verilecek.
ÇOK SAYIDA SÜTUN ÇIKARILACAK
Perge Antik Kenti'nde çok sayıda sütun olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bütün şehir düşünüldüğünde daha kazı yapılmayan alanlar olduğunu, örneğin tam açılmayan batı yakası da açıldığında ne kadar daha yeni sütun çıkacağının bilinmediğini söyledi. Perge'nin Anadolu'daki en önemli Roma şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, hem alt ve üst yapıları hem de ayakta kısmında tiyatrosu, stadyumu, kuleleri, caddeleri, çeşmesi, kapıları, hamamı hepsiyle özgün bir şehir olduğunu dile getirdi.
BU YILIN TEMASI PERGE
Antik kentte her şeyin çok belirgin ve ortada olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Antalya Müzesi'ndeki birçok arkeolojik eserin de kaynağı aynı zamanda. Antalya'nın kültürel değerlerini, kentin tanıtımı ve turizminde daha çok öne çıkarma gayretimiz var. Bundan sonra her sene Antalya'nın bir değerini o yılla isimlendireceğiz. Bu sene Perge yılı, gelecek sene belki Aspendos veya başka bir şey olacak. Burada da amacımız hem kültürel değere hak ettiği değeri vermek hem de o kültürel varlığı kentin hem tanıtımında hem de turizminde daha çok değerlendirme amacımız var" dedi.
SPONSORLARIN İSMİ SÜTUNA VERİLECEK
Perge'deki sütunların ayağa kaldırılması için daha önce de katkı veren kişiler olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bu önemli bir nokta. Kentin, kentte yaşayan insanların tarihi ve kültürel varlıklarına sahip çıkması ve farkındalık yaratması açısından önemli. Hem de bizim orada yaptığımız çalışmaları hızlandırıcı bir faktörü olur. Bu konuda destek bekliyoruz ve destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Katkı veren kişilerin ismi plaket olarak sütunun altında göze batmadan ve tarihi esere zarar vermeyecek şekilde konuluyor" dedi.
ATSO BAŞKANINDAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI
Bu yılın turizmde Perge Yılı ilan edilmesinin çok doğru bir karar olduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Perge'de sütunların kaldırılması için ATSO olarak da katkı vereceklerini söyledi. ATSO Başkanı Çetin, iş dünyasına da çağrıda bulunarak, "Perge'de sütunların ayağa kaldırılması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Her işadamı, her otel, her fabrika en az bir sütunu ayağa kaldırmalı. Antalya halkının da bu kampanyalara katılımını sağlamalıyız. 2 milyon 300 bini aşkın nüfus ve kişi başına 1 TL bağış alsak, bin sütun ayağa kalkar. Maalesef bugüne kadar il düzeyinde bağış kampanyasıyla bir proje yapamadık. Antalya halkı olarak Antalya'yı sahiplenme konusunda geri kaldık" dedi.
350 SÜTUN AYAKTA
Perge Antik Kenti'nde 1946 yılında İstanbul Üniversitesi başkanlığında başlayan kazı çalışmaları kapsamında 2012 yılına kadar toplam 128 adet, 2012 yılından sonra ise Antalya Müze Müdürlüğü'nce devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında da 222 daha olmak üzere toplam 350 sütun ayağa kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Vali KaraloğluAntalyaPerge Yılı
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