Pentagon'dan F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan F-35'lerle ilgili açıklamada Türk pilotlara eğitimin devam edeceği belirtildi

Pentagon'dan F-35 açıklaması
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KONUYLA ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Eric  Pahon, "Türkiye'ye ait bir F-35 uçağının daha teslim edilerek Luke Hava Üssü'ne  gönderildiğini ve diğerinin ise yarın gönderileceğini teyit ediyorum." dedi.
 
ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki kaygılarını yineleyen  Pahon, şu anda Türkiye'ye F-35 ile ilgili malzemelerin sevkiyatını  durdurduklarını ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
 
Türk pilotlarının eğitimlerine ilişkin ise Pahon, "Türk pilotlarının  eğitimleri konusunda herhangi bir değişiklik yok. Eğitimler devam edecek."  şeklinde konuştu.
 
Böylece, Türkiye'nin mülkiyetine geçen F-35 uçaklarının sayısı 4'e  çıkmış oldu. Daha önce mülkiyeti Türkiye'ye geçen 2 F-35 uçağıyla ilgili eğitim  süreci Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde devam ediyor.
 
Luke Hava Üssü'ndeki eğitim süreci 1 ile 2 yıl arasında sürüyor.
 
Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers da gün içinde Pentagon'da  düzenlediği basın toplantısında Türk pilotlarının Luke Hava Üssü'nde F-35  eğitimlerinin devam edeceğini açıklamıştı.
 

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