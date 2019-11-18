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Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Pendik'te dün 3 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi ise yaralayan zanlı Ahmet Önal, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Önal'ın poliste verdiği ifadesi ortaya çıktı.

GÜNCEL 18.11.2019, 00:05
Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
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PENDİK Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi dün sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, yanında getirdiği pompalı tüfek ve tabanca ile market sahipleri baba Orhan Yılmaz, kızı Rabia Yılmaz, amca Ahmet Yılmaz ve yenge Rabia Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken yenge Rabia Yılmaz'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından yandaki binaya sığınan Ahmet Önal, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan aile üyelerinin linç girişimi üzerine zırhlı araçlarla mahalleden çıkarılan şüpheli Ahmet Önal, Asayiş Şube Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi. Zanlı Ahmet Önal bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Önal, nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Önal tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. 

"İSMİNİ BUGÜN ÖĞRENDİM, KENDİSİYLE ALAKALI HİÇBİR BİLGİM YOKTUR"

Ahmet Önal emniyette soğukkanlı bir şekilde verdiği ifadesinde, "Olayda ölen Rabia Yılmaz'ı aynı mahallemizde bulunan markette çalışması sebebiyle 2 yıldır tanıyorum. Ancak ismini bugün öğrendim. Kendisiyle alakalı hiçbir bilgim yoktur. 2 yıl önce markete gittiğimde benimle tanışmak istedi ancak ben oralı olmayarak yanından ayrıldım. Bu olaydan sonra şahsın isimlerini bilmediğim iki ağabeyi beni her gördüklerinde tehdit ediyorlar ve laf söylüyorlardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce Pendik'te bulunan bir firmanın orada Rabia'nın ağabeyleri beni gördü ve bana durduk yerde saldırıp beni darp ettiler. Ben bu olayı polise aktarmadım. Olayda ölen, ismini sizden Rabia olarak öğrendiğim şahsın telefon numarası ben de yoktur. Kendisiyle hiçbir sosyal medya üzerinden de görüşmem olmamıştır" iddiasında bulundu.


"HERHANGİ BİR HUSUMETİM, ALACAK VERECEĞİM YOKTUR"

Şüpheli Önal ifadesinin devamında, "Benden sormuş olduğunuz Ahmet Yılmaz ve Orhan Yılmaz isimli olayda ölen şahısları tanımıyorum. Bu şahısların ismini bugün sizden öğrendim. Ancak şahısları görsem tanırım. Eğer bu şahıslar benim olayda öldürdüğüm kişilerse onlar, Rabia'nın ağabeyleriydi. Bu şahıslar belirttiğim gibi benimle sürekli uğraşmaktaydılar. Benim yolumu kesip, 'kızın peşini bırak' diyorlardı. Ben de kendilerine 'öyle bir şey yok' diyordum. Bu şekilde 5 aylık süre zarfında 7-8 defa yolumu kesip bana küfürler ettiler, tehditte bulundular. Benim bu şahıslarla herhangi bir husumetim, alacak vereceğim yoktur" diye konuştu.


"DOLABIMDAN TÜFEK VE TABANCAYI ALDIM"

Şüpheli Ahmet Önal şu ifadelere yer verdi: 

"Olay günü yalnız olarak aracı park etmiş sigara içiyordum. Rabia'nın olayda öldürdüğüm ismini burada Ahmet ve Orhan olarak öğrendiğim iki ağabeyi, araçla gelirken beni gördüler. Bunlardan biri, aracın camını açarak bana küfür etti. Kendilerine hiçbir şey demedim. Hurdacı dükkanıma gittim. Dükkanımda bulunan elbiselerimi koyduğum dolabımdan tüfek ve tabancayı aldım. Direkt olay yeri olan marketin önüne gittim. Yaklaşık 10 dakika kadar Rabia'nın ağabeylerinin gelmesini bekledim. Ancak kimseyi göremedim"


"TABANCA VE TÜFEĞİ, ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDAN ALDIM"

Şüpheli Ahmet Önal, "Tabancayı belime taktım. Elimde tüfekle markete girdim. Kasada bulunan Rabia'ya, 'beni rahat bırakın dedim, bırakmadınız' diyerek, ayaklarına iki el ateş ettim. Marketten çıkıp apartmana girdim. En üst katta bulunan dairenin önünde Rabia'nın uzun boylu olan ağabeyini gördüm. Tüfekle iki el ateş ettim, yere düştü. Merdivenlerde Rabia'nın kısa boylu ağabeyi ile karşılaştım. Tüfekle 3-4 el ateş ettim, yere düştü. Daha sonra tüfek ve tabancayı vererek polise teslim oldum. Tabanca ve tüfeği, çocukluk arkadaşımdan aldım. Dükkanda hırsızlara karşı kendimi savunmak için tabancayı 3 bin 400 lira karşılığında 100 adet mermisiyle birlikte satın aldım. Tüfeği ise yaklaşık 2 ay kadar önce köyde avlanmak için 2 bin 400 lira karşılığında arkadaşımdan satın alarak dükkanıma koydum. Olayların böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm, pişmanım" dedi. 

#Pendik #katliam #ahmet #önal
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