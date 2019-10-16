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Pence ve Pompeo, Türkiye’ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çarşamba günü Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

GÜNCEL 16.10.2019, 00:49
Pence ve Pompeo, Türkiye’ye geliyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, “Türkiye’ye ve diğerlerine karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmek zorundalar. Neler olacağını göreceğiz. Pence ve Pompeo’nun yer aldığı heyet, Türkiye’den ateşkes talep edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği bildirildi.

#Pompeo #pence #ABD Başkanı Donald Trump #Suriye konusu
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