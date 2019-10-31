Pençe-3 Harekatı’nda 1 askerimiz şehit düştü
MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatında görevli bir teğmenin, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanarak helikopterle kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü açıkladı.
GÜNCEL 29.10.2019, 08:27
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), keşif ve gözlem sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu bildirdi.Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatında görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ŞEHİDİN KİMLİĞİ DUYURULDU
Şehidin kimliğinin ise Piyade teğmen Kamuran Ablak olduğuğu açıklandı.
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